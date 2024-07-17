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Кількість бойових зіткнень на фронті у середу збільшилась майже до сотні – Генштаб

Олександр ШумілінСереда, 17 липня 2024, 17:01
Кількість бойових зіткнень на фронті у середу збільшилась майже до сотні – Генштаб
Фото: Генштаб

Російські окупаційні війська проявляють найбільшу активність у середу 17 липня на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00

Дослівно: "За сьогодні кількість бойових зіткнень збільшилась майже до сотні, на цей час їх зафіксовано 99".

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Деталі: Повідомляється, що на Харківському напрямку кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Глибокого та Вовчанська. Також збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до 17. На Покровському зафіксовано 21 боєзіткнення.

Також ворог вдавався до штурмових дій на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Времівському, Оріхівському напрямках.

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Генштаб ЗСУ також повідомляє, що на Придніпровському напрямку, на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра, "окупанти двічі безуспішно намаглися потіснити українських воїнів з їх позицій".

Передісторія:

  • Протягом минулої доби російські війська атакували 11 напрямків фронту, найактивніше Покровський і Курахівський, де відбулося 24 і 23 штурмів відповідно. Загалом за добу відбулося 112 бойових зіткнень з окупантами.

Теми: війнаГенштаб
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