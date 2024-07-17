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Количество боевых столкновений на фронте в среду увеличилось почти до сотни – Генштаб

Александр ШумилинСреда, 17 июля 2024, 17:01
Количество боевых столкновений на фронте в среду увеличилось почти до сотни – Генштаб
Фото: Генштаб

Российские оккупационные войска проявляют наибольшую активность в среду 17 июля на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Дословно: "За сегодня количество боевых столкновений увеличилось почти до сотни, в настоящее время их зафиксировано 99".

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Детали: Сообщается, что на Харьковском направлении количество боестолкновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Также увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 17. На Покровском зафиксировано 21 боестолкновение.

Также враг прибегал к штурмовым действиям на Лиманском, Северском, Краматорском, Времовском, Ореховском направлениях.

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Генштаб ВСУ также сообщает, что на Приднепровском направлении, на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра, "оккупанты дважды безуспешно пытались потеснить украинских воинов с их позиций".

Предыстория:

  • За прошедшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, активнее всего Покровский и Кураховский, где произошло 24 и 23 штурмов соответственно. Всего за сутки произошло 112 боевых столкновений с оккупантами.

Темы: войнаГенштаб
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