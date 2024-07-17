У Вовчанську на Харківщині двоє людей підірвались на вибухівці

Двоє людей 17 липня підірвались на вибухонебезпечному предметі у Вовчанську на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За минулу добу ворог завдав по Харківщині 45 ударів керованими авіабомбами та ракетами типу "Іскандер М", це Липецький, Золочівський, Вовчанський напрямки. На Куп'янському напрямку окупанти зруйнували переправу, яка використовувалася в тому числі для евакуації людей. Приступаємо до її відновлення.

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На жаль, сьогодні у місті Вовчанськ двоє місцевих жителів підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Потерпілих доставили до лікарні".