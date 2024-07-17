Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Вовчанську на Харківщині двоє людей підірвались на вибухівці

Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 21:55
У Вовчанську на Харківщині двоє людей підірвались на вибухівці
Фото - Getty Images

Двоє людей 17 липня підірвались на вибухонебезпечному предметі у Вовчанську на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За минулу добу ворог завдав по Харківщині 45 ударів керованими авіабомбами та ракетами типу "Іскандер М", це Липецький, Золочівський, Вовчанський напрямки. На Куп'янському напрямку окупанти зруйнували переправу, яка використовувалася в тому числі для евакуації людей. Приступаємо до її відновлення.

Реклама:

На жаль, сьогодні у місті Вовчанськ двоє місцевих жителів підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Потерпілих доставили до лікарні".

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Харківська область
Окупанти вночі знищили переправу для цивільних через річку Оскіл – ОВА
Росіяни вдарили КАБами по Боровій: пошкодили будинки і кафе
Зеленський про Сирського і прорив РФ на Харківщині: з деталями будемо розбиратися потім
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: