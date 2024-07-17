В Волчанске на Харьковщине два человека подорвались на взрывчатке
Среда, 17 июля 2024, 21:55
Два человека 17 июля взорвались на взрывоопасном предмете в Волчанске Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "За минувшие сутки враг нанес по Харьковщине 45 ударов управляемыми авиабомбами и ракетами типа "Искандер М", это Липецкое, Золочевское, Волчанское направления. На Купянском направлении оккупанты разрушили переправу, которая использовалась в том числе для эвакуации людей. Приступаем до ее обновления.
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К сожалению, сегодня в городе Волчанск двое местных жителей взорвались на взрывоопасном предмете. Пострадавших доставили в больницу".