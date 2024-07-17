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У Києві зафіксували падіння уламків дрона, загорянь не виявили

Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 23:16
У Києві зафіксували падіння уламків дрона, загорянь не виявили
Ілюстративне фото уламків ударного дрона РФ - Андрій Нєбитов

Увечері середи на лівому березі Києва сили ППО працювали по російському ударному БпЛА, внаслідок цього загорянь не виявили. (Спочатку Кличко повідомляв про загоряння, втім спростував цю інформацію).

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА

Пряма мова: "У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце".

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Деталі: У КМВА уточнили, що в Києві зафіксували падіння уламків, інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Оновлено о 23:34: Кличко повідомив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.

Пізніше мер написав, що наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці не виявили.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Увечері 17 липня у північних областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, в Києві було чутно вибух.

Теми: ШахедКиїв
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