У Києві зафіксували падіння уламків дрона, загорянь не виявили

Увечері середи на лівому березі Києва сили ППО працювали по російському ударному БпЛА, внаслідок цього загорянь не виявили. (Спочатку Кличко повідомляв про загоряння, втім спростував цю інформацію).

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА

Пряма мова: "У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце".

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Деталі: У КМВА уточнили, що в Києві зафіксували падіння уламків, інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Оновлено о 23:34: Кличко повідомив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.

Пізніше мер написав, що наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці не виявили.

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Що передувало:

Увечері 17 липня у північних областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, в Києві було чутно вибух.