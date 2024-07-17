В Киеве зафиксировали падение обломков дрона, возгораний не обнаружили
Вечером среды на левом берегу Киева силы ПВО работали по российскому ударному БпЛА, вследствие этого возгорание. (Сначала Кличко сообщал о возгорании, впрочем, опроверг эту информацию).
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА
Прямая речь: "В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место".
Детали: В КМВА уточнили, что в Киеве зафиксировали падение обломков, информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Обновлено в 23:34: Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорание после сбивания вражеского БПЛА. Обследование микрорайона продолжается.
Позже мэр написал, что последствий обстрелов, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы не обнаружили.
Что предшествовало:
Вечером 17 июля в северных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА, в Киеве был слышен взрыв.