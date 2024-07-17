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В Киеве зафиксировали падение обломков дрона, возгораний не обнаружили

Татьяна ОлейникСреда, 17 июля 2024, 23:16
В Киеве зафиксировали падение обломков дрона, возгораний не обнаружили
Иллюстративное фото обломков ударного дрона РФ - Андрей Небитов

Вечером среды на левом берегу Киева силы ПВО работали по российскому ударному БпЛА, вследствие этого возгорание. (Сначала Кличко сообщал о возгорании, впрочем, опроверг эту информацию).

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА

Прямая речь: "В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место".

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Детали: В КМВА уточнили, что в Киеве зафиксировали падение обломков, информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Обновлено в 23:34: Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорание после сбивания вражеского БПЛА. Обследование микрорайона продолжается.

Позже мэр написал, что последствий обстрелов, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы не обнаружили.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

Вечером 17 июля в северных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА, в Киеве был слышен взрыв.

Темы: ШахедКиев
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