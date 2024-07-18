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У Севастополі вночі відбивали атаку морського дрона

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 05:52
У Севастополі вночі відбивали атаку морського дрона
фото ілюстраційне з відкритих джерел

У ніч на четвер у Севастополі було чутно роботу протиповітряної оборони.

Джерело: Кримський вітер, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Вночі мешканці міста скаржилися у соцмережах на гучні вибухи. 

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Развожаєв написав, що атаку відбито.

За його словами, гучні звуки, які було чути в місті, це військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. Безекіпажний катер нібито знищений.

Нагадаємо:

  • Окупаційна влада Севастополя з 17 липня запровадила в місті графіки вимкнення електрики − світло відключатимуть кожні 2 години, загалом 12 годин на добу. 

Теми: КримСевастополь
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