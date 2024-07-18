У Севастополі вночі відбивали атаку морського дрона
Четвер, 18 липня 2024, 05:52
У ніч на четвер у Севастополі було чутно роботу протиповітряної оборони.
Джерело: Кримський вітер, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram
Деталі: Вночі мешканці міста скаржилися у соцмережах на гучні вибухи.
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Развожаєв написав, що атаку відбито.
За його словами, гучні звуки, які було чути в місті, це військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. Безекіпажний катер нібито знищений.
У Севастополі відбивали спробу атаки надводного безпілотника. pic.twitter.com/To2z5xiI3I— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2024ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Окупаційна влада Севастополя з 17 липня запровадила в місті графіки вимкнення електрики − світло відключатимуть кожні 2 години, загалом 12 годин на добу.