У Севастополі вночі відбивали атаку морського дрона

У ніч на четвер у Севастополі було чутно роботу протиповітряної оборони.

Джерело: Кримський вітер, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Вночі мешканці міста скаржилися у соцмережах на гучні вибухи.

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Развожаєв написав, що атаку відбито.

За його словами, гучні звуки, які було чути в місті, це військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. Безекіпажний катер нібито знищений.

У Севастополі відбивали спробу атаки надводного безпілотника. pic.twitter.com/To2z5xiI3I ВІДЕО ДНЯ July 18, 2024

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