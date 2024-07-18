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В Севастополе ночью отражали атаку морского дрона

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 05:52
В Севастополе ночью отражали атаку морского дрона
фото иллюстративное из открытых источников

В ночь на четверг в Севастополе была слышна работа противовоздушной обороны.

Источник: Крымский ветер, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Ночью жители города жаловались в соцсетях на громкие взрывы. 

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Развожаев написал, что атака отбита.

По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, это военные отбили попытку атаки надводного беспилотника. Безэкипажный катер якобы уничтожен.

Напомним:

  • Оккупационные власти Севастополя с 17 июля ввели в городе графики отключения электричества - свет будут отключать каждые 2 часа, всего 12 часов в сутки. 

Темы: КрымСевастополь
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