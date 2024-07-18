В Севастополе ночью отражали атаку морского дрона
Четверг, 18 июля 2024, 05:52
В ночь на четверг в Севастополе была слышна работа противовоздушной обороны.
Источник: Крымский ветер, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram
Детали: Ночью жители города жаловались в соцсетях на громкие взрывы.
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Развожаев написал, что атака отбита.
По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, это военные отбили попытку атаки надводного беспилотника. Безэкипажный катер якобы уничтожен.
У Севастополі відбивали спробу атаки надводного безпілотника. pic.twitter.com/To2z5xiI3I— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2024ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- Оккупационные власти Севастополя с 17 июля ввели в городе графики отключения электричества - свет будут отключать каждые 2 часа, всего 12 часов в сутки.