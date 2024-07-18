Російські дрони пошкодили будинок на Полтавщині − ОВА
Четвер, 18 липня 2024, 08:26
Російські окупанти уночі 18 липня атакували Полтавську область дронами − пошкодили житловий будинок.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова Проніна: "Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. За попередньою інформацією, без постраждалих".
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Деталі: Голова ОВА подякував оборонцям за захист Полтавщини і закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Передісторія:
- Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що підрозділи ПвК "Схід" уночі 18 липня знищили 2 ракети і 5 "Шахедів" над Дніпропетровщиною.