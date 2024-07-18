Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Російські дрони пошкодили будинок на Полтавщині − ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 18 липня 2024, 08:26
Російські дрони пошкодили будинок на Полтавщині − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти уночі 18 липня атакували Полтавську область дронами − пошкодили житловий будинок.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Проніна: "Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. За попередньою інформацією, без постраждалих".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА подякував оборонцям за захист Полтавщини і закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Передісторія:

Теми: Полтавська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль узаконює переслідування незгідних з його політикою і війною в Україні – ISW

У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення – ЗМІ

За добу Гарріс зібрала рекордні $81 млн на президентську кампанію

ЗМІ: До вбивства Фаріон готувались щонайменше місяць, у вбивці могли бути спільники

Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, звідки ідуть гроші на зброю для Україні

Буданов про вбивство Фаріон: Ворог прагне роз'єднати нашу націю

Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині поліція знайшла немовля, яке кілька днів тому викрали з перинатального центру
На Полтавщині з перинатального центру зникла новонароджена дитина
Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині
Останні новини
10:48
Чому 125-ій ТРО довелося відійти від кордону на Харківщині – пояснює екскомбриг Артур Горбенко
10:44
Співвласнику садиби Зеленських оголосили підозру
10:37
В Одесі виготовляють електромотоцикли для військових
10:36
фото Туреччина допоможе відновлювати енергосистему України
10:16
Санкції проти "Лукойла" не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну - Чернишов
10:10
Для Харкова хочуть запровадити окрему систему повітряної тривоги – Терехов
10:07
Що відбувається з людиною в останні миті життя: 10 фактів про смерть
10:06
Армія РФ скинула вибухівку з дрона на Харківщині: постраждав 39-річний чоловік
10:01
футбол"Динамо" — "Партизан": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
09:59
фото Словаччина отримала перші винищувачі F-16
Усі новини...
Реклама:
Реклама: