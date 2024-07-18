Российские дроны повредили дом на Полтавщине − ОВА
Четверг, 18 июля 2024, 08:26
Российские оккупанты ночью 18 июля атаковали Полтавскую область дронами − повредили жилой дом.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь Пронина: "Этой ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. В Кременчугском районе был поврежден гражданский дом и двор. По предварительной информации, без пострадавших".
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Детали: Глава ОВА поблагодарил защитников за защиту Полтавщины и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Предыстория:
- Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщил, что подразделения ВК "Восток" ночью 18 июля уничтожили 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровщиной.