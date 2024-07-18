Захисники вдруге відійшли від Урожайного – ОСУВ "Хортиця"
Українські захисники відійшли з Урожайного Донецької області, російська армія вщент розбила селище і зруйнувала позиції українських військових. Щоб зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Суспільне Донбас" 18 липня
Пряма мова: "Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції.
Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону.
Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових".
Деталі: За словами речника, армія РФ не рахується із втратами: "Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому".
Волошин додав, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.
Нагадаємо:
- 14 липня, за даними аналітиків DeepState, стало відомо, що росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.
- Сили оборони звільнили селище Урожайне в ході літнього контрнаступу на півдні Донецької області у 2023 році.
- Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року.