Захисники вдруге відійшли від Урожайного – ОСУВ "Хортиця"

Українські захисники відійшли з Урожайного Донецької області, російська армія вщент розбила селище і зруйнувала позиції українських військових. Щоб зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Суспільне Донбас" 18 липня

Пряма мова: "Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції.

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Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону.

Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових".

Деталі: За словами речника, армія РФ не рахується із втратами: "Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому".

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Волошин додав, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

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