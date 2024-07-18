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Захисники вдруге відійшли від Урожайного – ОСУВ "Хортиця"

Альона Мазуренко Четвер, 18 липня 2024, 12:39
Захисники вдруге відійшли від Урожайного – ОСУВ Хортиця
СКРИНШОТ КАРТИ DEEPSTATE 18 липня

Українські захисники відійшли з Урожайного Донецької області, російська армія вщент розбила селище і зруйнувала позиції українських військових. Щоб зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід. 

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Суспільне Донбас" 18 липня

Пряма мова: "Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції.

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Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону.

Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових".

Деталі: За словами речника, армія РФ не рахується із втратами: "Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому".

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Волошин додав, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Нагадаємо: 

  • 14 липня, за даними аналітиків DeepState, стало відомо, що росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.
  • Сили оборони звільнили селище Урожайне в ході літнього контрнаступу на півдні Донецької області у 2023 році.
  • Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року.

Теми: Донецька областьокупаціявійна
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