Защитники второй раз отошли от Урожайного – ОСУВ "Хортица"
Украинские защитники отошли из Урожайного Донецкой области, российская армия полностью разбила поселок и разрушила позиции украинских военных. Чтобы сохранить личный состав, командование приняло решение об отходе.
Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии "Суспільне Донбас" 18 июля
Прямая речь: "Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции.
Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону.
Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных".
Детали: По словам представителя, армия РФ не считается с потерями: "Для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных населенных пунктах и поселках противник ежедневно несет немалые потери. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат - разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой".
Волошин добавил, что украинские военные контролируют ситуацию на том направлении.
Напомним:
- 14 июля, по данным аналитиков DeepState, стало известно, что россияне оккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.
- Силы обороны освободили поселок Урожайное в ходе летнего контрнаступления на юге Донецкой области в 2023 году.
- Урожайное относится к Великоновоселковской поселковой военной администрации Волновахского района Донецкой области. Населенный пункт находился в оккупации с марта 2022 года.