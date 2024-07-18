Командувач безпілотних сил: Україна за кількістю дронів, можливо, навіть обходить РФ
Четвер, 18 липня 2024, 16:56
Командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський заявив, що наразі українська армія по кількості дронів не програє, а, можливо, і виграє у росіян.
Джерело: Сухаревський в інтерв’ю Армія TV
Пряма мова: "Тільки за ці два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони".
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"Ми явно крутіші у виборі і маневрі засобами. У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо".
Передісторія:
- Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України 10 червня.