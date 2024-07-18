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Командующий беспилотных сил: Украина по количеству дронов, возможно, даже обходит РФ

Александр ШумилинЧетверг, 18 июля 2024, 16:56
Командующий беспилотных сил: Украина по количеству дронов, возможно, даже обходит РФ
Фото: АрміяInform

Командующий Сил беспилотных системы Вадим Сухаревский заявил, что сейчас украинская армия по количеству дронов не проигрывает, а, возможно, и выигрывает у россиян.

Источник: Сухаревский в интервью Армия TV

Прямая речь: "Только за эти два квартала этого года мы уже поставили в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год. И это общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны".

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"Мы явно круче в выборе и маневре средствами. У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно и выигрываем".

Предыстория:

Вадима Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины 10 июня.

Темы: беспилотникиРосcия
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