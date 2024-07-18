Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у справі про хабар

Колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар у 100 тисяч доларів — цілодобовий домашній арешт.

Джерело: кореспонденти "Суспільного"

Деталі: Адвокати Червінського просили залишити для нього діючий запобіжний захід, який обрали кілька днів тому у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, — перебування на волі під заставою у дев'ять мільйонів гривень. Або ж особисте зобовʼязання.

Реклама:

На засіданні зокрема нардепи Порошенко, Геращенко, Сюмар та колишній політвʼязень Балух висловили бажання взяти Червінського на поруки.

Що передувало: