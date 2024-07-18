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Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у справі про хабар

Тетяна ОлійникЧетвер, 18 липня 2024, 18:41
Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у справі про хабар
Фото - Суспільне Новини/Анна Самара

Колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар у 100 тисяч доларів — цілодобовий домашній арешт.

Джерело: кореспонденти "Суспільного"

Деталі: Адвокати Червінського просили залишити для нього діючий запобіжний захід, який обрали кілька днів тому у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, — перебування на волі під заставою у дев'ять мільйонів гривень. Або ж особисте зобовʼязання.

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На засіданні зокрема нардепи Порошенко, Геращенко, Сюмар та колишній політвʼязень Балух висловили бажання взяти Червінського на поруки.

Що передувало:

  • У грудні 2023 року Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
  • 17 липня 2024 року Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.
  • Ексрозвідник Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Раніше йому оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.

Теми: суд
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