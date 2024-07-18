Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у справі про хабар
Четвер, 18 липня 2024, 18:41
Колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар у 100 тисяч доларів — цілодобовий домашній арешт.
Джерело: кореспонденти "Суспільного"
Деталі: Адвокати Червінського просили залишити для нього діючий запобіжний захід, який обрали кілька днів тому у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, — перебування на волі під заставою у дев'ять мільйонів гривень. Або ж особисте зобовʼязання.
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На засіданні зокрема нардепи Порошенко, Геращенко, Сюмар та колишній політвʼязень Балух висловили бажання взяти Червінського на поруки.
Що передувало:
- У грудні 2023 року Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
- 17 липня 2024 року Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.
- Ексрозвідник Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Раніше йому оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.