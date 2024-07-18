Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест по делу о взятке

Бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому избрали меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов — круглосуточный домашний арест.

Источник: корреспонденты "Суспільного"

Детали: Адвокаты Червинского просили оставить для него действующую меру пресечения, которую избрали несколько дней назад по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года, — пребывание на свободе под залогом в девять миллионов гривен. Или личное обязательство.

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На заседании нардепы Порошенко, Геращенко, Сюмар и бывший политзаключенный Балух выразили желание взять Червинского на поруки.

Что предшествовало: