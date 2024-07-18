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Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест по делу о взятке

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 18:41
Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест по делу о взятке
Фото - Суспільне Новости/Анна Самара

Бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому избрали меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов — круглосуточный домашний арест.

Источник: корреспонденты "Суспільного"

Детали: Адвокаты Червинского просили оставить для него действующую меру пресечения, которую избрали несколько дней назад по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года, — пребывание на свободе под залогом в девять миллионов гривен. Или личное обязательство.

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На заседании нардепы Порошенко, Геращенко, Сюмар и бывший политзаключенный Балух выразили желание взять Червинского на поруки.

Что предшествовало: 

  • В декабре 2023 года Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

  • 17 июля 2024 года Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

    ВИДЕО ДНЯ
  • Эксразведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Ранее ему объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома в Кировоградской области.

Темы: суд
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