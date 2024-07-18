Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест по делу о взятке
Бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому избрали меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов — круглосуточный домашний арест.
Источник: корреспонденты "Суспільного"
Детали: Адвокаты Червинского просили оставить для него действующую меру пресечения, которую избрали несколько дней назад по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года, — пребывание на свободе под залогом в девять миллионов гривен. Или личное обязательство.
На заседании нардепы Порошенко, Геращенко, Сюмар и бывший политзаключенный Балух выразили желание взять Червинского на поруки.
Что предшествовало:
- В декабре 2023 года Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
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17 июля 2024 года Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.ВИДЕО ДНЯ
- Эксразведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Ранее ему объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома в Кировоградской области.