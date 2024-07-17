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Ексрозвідник Червінський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави

Станіслав ПогоріловСереда, 17 липня 2024, 10:26
Ексрозвідник Червінський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави
Романа Червінського зустрічають на виході з СІЗО, фото: Петро Порошенко у Telegram

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Роман Червінський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейської солідарності, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа".

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Нагадаємо:

  • Перед цим благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність", нардепа Петра Порошенка вніс заставу за колишнього співробітника Головного управління розвідки Романа Червінського. 5-тий президент України оприлюднив відповідну платіжку.
  • Ексрозвідник Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Рішення про заставу ухвалив апеляційний суд Кропивницького.

Передісторія:

  • 20 квітня 2023 року УП розповіла у власному матеріалі про те, що СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак. Одним із них є колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим завдяки так званому "вагнергейту".
  • 21 квітня 2023 року Червінському оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.
  • А вже 24 квітня Служба безпеки України затримала Червінського. Суд його заарештував.
  • Сам ексрозвідник заявив про політичний тиск, справу він вважає сфальсифікованою.
  • У грудні 2023 року Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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Теми: розвідкасуд
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