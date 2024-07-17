Ексрозвідник Червінський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави

Романа Червінського зустрічають на виході з СІЗО, фото: Петро Порошенко у Telegram

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Роман Червінський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейської солідарності, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа".

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Нагадаємо:

Перед цим благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність", нардепа Петра Порошенка вніс заставу за колишнього співробітника Головного управління розвідки Романа Червінського. 5-тий президент України оприлюднив відповідну платіжку.

Ексрозвідник Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Рішення про заставу ухвалив апеляційний суд Кропивницького.

Передісторія:

20 квітня 2023 року УП розповіла у власному матеріалі про те, що СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак. Одним із них є колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим завдяки так званому "вагнергейту".

21 квітня 2023 року Червінському оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.

А вже 24 квітня Служба безпеки України затримала Червінського. Суд його заарештував.

Сам ексрозвідник заявив про політичний тиск, справу він вважає сфальсифікованою.

У грудні 2023 року Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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