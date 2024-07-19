Зеленський зустрівся з представниками оборонпрому Британії
Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного оборонного виробництва.
Джерело: Зеленський у telegram
Деталі: У дописі Зеленського зазначається, що серед перспектив обговореного – передовсім спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників.
Пряма мова: "Велика Британія стала першою європейською країною, яка надала Україні летальну зброю, танки, далекобійну зброю.
Саме з Великою Британією ми підписали першу безпекову угоду. І ми й далі поглиблюємо нашу співпрацю в оборонній галузі".
Що передувало: Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.
Нагадаємо: Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня.
Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.
Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.