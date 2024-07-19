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Зеленський зустрівся з представниками оборонпрому Британії

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 00:18
Зеленський зустрівся з представниками оборонпрому Британії
скриншот

Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного оборонного виробництва.

Джерело: Зеленський у telegram

Деталі: У дописі Зеленського зазначається, що серед перспектив обговореного – передовсім спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників.

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Пряма мова: "Велика Британія стала першою європейською країною, яка надала Україні летальну зброю, танки, далекобійну зброю.

Саме з Великою Британією ми підписали першу безпекову угоду. І ми й далі поглиблюємо нашу співпрацю в оборонній галузі".

Що передувало: Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня. 

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.

Теми: ЗеленськийВелика Британіязброя
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