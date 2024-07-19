Зеленский встретился с представителями оборонпрома Британии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями британских оборонных компаний перспективы совместного оборонного производства.

Источник: Зеленский в telegram

Детали: В заметке Зеленского отмечается, что среди перспектив обсужденного - прежде всего совместное производство боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников.

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Прямая речь: "Великобритания стала первой европейской страной, которая предоставила Украине летальное оружие, танки, дальнобойное оружие.

Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение по безопасности. И мы и дальше углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли".

Что предшествовало: Король Великобритании Чарльз III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.

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Напомним: Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Министр иностранных дел нового правительства Великобритании Дэвид Лемми в интервью "ЕвроПравде" в Вашингтоне подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности относительно объемов финансирования, остаются в силе.

Также он сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.