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Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 01:18
Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії
Фото: Getty Images

У Держдепі США заявили, що продовжать стежити за діями Росії, яка вчергове виступила з погрозами можливого розгортання ядерної зброї в Європі.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й далі приділятимемо пильну увагу".

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Деталі: У цьому зв’язку він нагадав, що росіяни роблять такі заяви періодично від початку своєї агресії проти України.

Пряма мова: "Тому я просто не хочу спекулювати, але ми, звісно, продовжуємо уважно стежити".

Що передувало: В Росії заявили, що не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".
  • Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Теми: Росіяядерна зброяСША
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