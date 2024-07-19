Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

У Держдепі США заявили, що продовжать стежити за діями Росії, яка вчергове виступила з погрозами можливого розгортання ядерної зброї в Європі.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й далі приділятимемо пильну увагу".

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Деталі: У цьому зв’язку він нагадав, що росіяни роблять такі заяви періодично від початку своєї агресії проти України.

Пряма мова: "Тому я просто не хочу спекулювати, але ми, звісно, продовжуємо уважно стежити".

Що передувало: В Росії заявили, що не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

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