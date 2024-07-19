Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії
У Держдепі США заявили, що продовжать стежити за діями Росії, яка вчергове виступила з погрозами можливого розгортання ядерної зброї в Європі.
Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й далі приділятимемо пильну увагу".
Деталі: У цьому зв’язку він нагадав, що росіяни роблять такі заяви періодично від початку своєї агресії проти України.
Пряма мова: "Тому я просто не хочу спекулювати, але ми, звісно, продовжуємо уважно стежити".
Що передувало: В Росії заявили, що не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.
Передісторія:
- Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.