Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

В Госдепе США заявили, что продолжат следить за действиями России, которая в очередной раз выступила с угрозами возможного развертывания ядерного оружия в Европе.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание".

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Детали: В этой связи он напомнил, что россияне делают такие заявления периодически с начала своей агрессии против Украины.

Прямая речь: "Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить".

Что предшествовало: В России заявили, что не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.

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