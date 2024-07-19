Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

Ольга ГлущенкоПятница, 19 июля 2024, 01:18
Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России
Фото: Getty Images

В Госдепе США заявили, что продолжат следить за действиями России, которая в очередной раз выступила с угрозами возможного развертывания ядерного оружия в Европе.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание".

Реклама:

Детали: В этой связи он напомнил, что россияне делают такие заявления периодически с начала своей агрессии против Украины.

Прямая речь: "Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить".

Что предшествовало: В России заявили, что не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.

Темы: Росcияядерное оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Все новости...
Пропагандисты подделали видео, где якобы украинский военный убивает товарища. Но на кадрах оккупанты
Британские аналитики назвали основные причины провала контрнаступления ВСУ в 2023 году
Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов
Столтенберг заявил о важности продолжения поддержки США для Украины
Последние новости
11:47
Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис
11:44
Кулеба в Китае заявил, что Россия пока не готова вести переговоры добропорядочно
11:42
Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: