Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России
В Госдепе США заявили, что продолжат следить за действиями России, которая в очередной раз выступила с угрозами возможного развертывания ядерного оружия в Европе.
Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание".
Детали: В этой связи он напомнил, что россияне делают такие заявления периодически с начала своей агрессии против Украины.
Прямая речь: "Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить".
Что предшествовало: В России заявили, что не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.
Предыстория:
- Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.
- Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".
- Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.