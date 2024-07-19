Окупанти накрили Білозерку "Градами": 2 загиблих, поранені медики, багато руйнувань

Вранці 19 липня російські загарбники обстріляли селище Білозерка на Херсонщині, у результаті чого загинули дві місцеві жительки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Зранку російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці. Через це у власній оселі смертельні поранення дістала 72-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним та близьким загиблої".

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Оновлено: Пізніше Прокудін додав, що кількість загиблих зросла до 2 − рятувальники з-під завалів дістали тіло жінки.

Голова ОВА також уточнив, що росіяни били по Білозерці з РСЗВ "Град" − випустили близько 40 снарядів. Через це пошкоджено з шість десятків цивільних будівель. Також внаслідок ударів окупантів є поранені, серед яких медичні працівники.

Фото з Telegram Прокудіна

Об 11:37 Прокудін повідомив, що у результаті обстрілу поранені 5 людей.

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Фото з Telegram Прокудіна

"З вибуховими травмами, контузією, уламковими пораненнями потилиці та стегна до лікарні доставили 43-річного чоловіка. У власній квартирі через ударну хвилю постраждала 69-річна медпрацівниця. Вона дістала контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Потерпілій на місці надали меддопомогу. Місцеві жителі, 52 та 39 років, дістали контузії та вибухові травми. Їм теж необхідну допомогу надали на місці", − написав голова ОВА.

Фото з Telegram Прокудіна

Він також додав, що під удар російського безпілотника потрапила фельдшерка, котра допомагала потерпілим. 26-річну жінку госпіталізували з вибуховими травмами й контузією.