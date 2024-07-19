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Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений

Ирина БалачукПятница, 19 июля 2024, 11:50
Оккупанты накрыли Белозерку Градами: 2 погибших, ранены медики, много разрушений
ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРОКУДИНА 

Утром 19 июля российские захватчики обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине, в результате чего погибла две местные жительницы.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Утром российские войска накрыли огнем жилой дом в Белозерке. Из-за этого в собственном доме смертельные ранения получила 72-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным и близким погибшей".

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Обновлено: Позже Прокудин добавил, что количество погибших возросло до 2 − спасатели из-под завалов достали тело женщины.

Глава ОВА также уточнил, что россияне били по Белозерке из РСЗО "Град" − выпустили около 40 снарядов. Из-за этого повреждено около 60 гражданских зданий. Также в результате ударов оккупантов есть раненые, среди которых медицинские работники.   

 
Фото из Telegram ПрокудИна 

В 11:37 Прокудин сообщил, что в результате обстрела ранены 5 человек.

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Фото из Telegram ПрокудИна 

"Со взрывными травмами, контузией, осколочными ранениями затылка и бедра в больницу доставили 43-летнего мужчину. В собственной квартире из-за ударной волны пострадала 69-летняя медработница. Она получила контузию, сотрясение головного мозга и взрывную травму. Пострадавшей на месте оказали медпомощь. Местные жители, 52 и 39 лет, получили контузии и взрывные травмы. Им тоже необходимую помощь оказали на месте", − написал глава ОВА. 

 
Фото из Telegram ПрокудИна 

Он также добавил, что под удар российского беспилотника попала фельдшер, которая помогала пострадавшим. 26-летнюю женщину госпитализировали с взрывными травмами и контузией. 

 
Фото Из Telegram ПрокудИна 

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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