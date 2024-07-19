Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники

Російська армія у п'ятницю з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" в Херсоні, постраждали двоє медичних працівників.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду "швидкої". Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників.

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У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія – контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості".

Деталі: Також близько 10 ранку окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині. До медиків звернувся чоловік 1965 року народження, він отримав травму, уламкове поранення правого передпліччя, передньої стінки грудної клітки.

Що передувало:

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