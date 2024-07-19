Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники

Российская армия из беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсоне, пострадали двое медицинских работников.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В Херсоне российская армия атаковала с беспилотника бригаду "скорой". В результате сброса взрывчатки с дрона на автомобиль пострадали двое медработников.

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У 32-летней фельдшерки и 63-летнего водителя – контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Детали: Также около 10 утра оккупанты обстреляли Антоновку в Херсонской области.К медикам обратился мужчина 1965 года рождения, он получил травму, обломочное ранение правого предплечья, передней стенки грудной клетки.

Что предшествовало:

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Утром 19 июля российские захватчики обстреляли поселок Белозерка Херсонской области, в результате чего погибли две местные жительницы.