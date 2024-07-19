Зеленський про замах на Фаріон: лікарі борються за її життя, нападника шукають

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон, її стан важкий. Напад на неї кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Джерело: Зеленський в Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram, ОГП

Пряма мова: "Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.



Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину.



Лікарі борються за життя Ірини Фаріон.



Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність".

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Деталі: Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України). Наразі її стан тяжкий. У прокуратурі додали, що Фаріон з проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай важкому стані доставили до лікарні.

Міністр додав, що поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби: "Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини".

Клименко закликав тих, хто має будь-яку інформацію про обставини скоєння цього злочину, повідомити поліції: "Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені".

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У прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, "19 липня близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив у жінку, після чого втік з місця події".

Пізніше мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.

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