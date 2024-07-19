Зеленский о покушении на Фарион: врачи борются за ее жизнь, нападающего ищут
Президент Владимир Зеленский сообщил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион, ее состояние тяжелое. Нападение на нее квалифицировано как покушение на умышленное убийство.
Источник: Зеленский в Telegram, министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, ОГП
Прямая речь: "Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион.
Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.
Врачи борются за жизнь Ирины Фарион.
Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность".
Детали: Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Сейчас ее состояние тяжелое. В прокуратуре добавили, что Фарион с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
Министр добавил, что полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы: "Есть показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах".
Клименко призвал тех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщить полиции: "Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены".
В прокуратуре сообщили, что по предварительной информации, "19 июля около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил в женщину, после чего скрылся с места происшествия".
Позже мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.
Напомним:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.