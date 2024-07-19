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Зеленский о покушении на Фарион: врачи борются за ее жизнь, нападающего ищут

Алена МазуренкоПятница, 19 июля 2024, 21:08
Зеленский о покушении на Фарион: врачи борются за ее жизнь, нападающего ищут
ИРИНА ФАРИОН, ФОТО С САЙТА ВО "СВОБОДА"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион, ее состояние тяжелое. Нападение на нее квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Источник: Зеленский в Telegram, министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, ОГП

Прямая речь: "Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион.

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Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.

Врачи борются за жизнь Ирины Фарион.

Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность".

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Детали: Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Сейчас ее состояние тяжелое. В прокуратуре добавили, что Фарион с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Министр добавил, что полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы: "Есть показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах".

Клименко призвал тех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщить полиции: "Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены".

В прокуратуре сообщили, что по предварительной информации, "19 июля около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил в женщину, после чего скрылся с места происшествия".

Позже мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Напомним: 

Темы: ФарионЗеленскийЛьвовполиция
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