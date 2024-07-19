У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон

У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.

Джерело: ZAXID.NET, поліція Львівщини, очільник МВС Ігор Клименко

Деталі: Як стало відомо виданню із власних джерел, Ірина Фаріон перебуває в лікарні на вул. Топольній у критичному стані.

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Вона поступила в лікарню близько 20:00 у віділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним поранененям. На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога.

Оновлено. Поліція Львівської області підтвердила, що невідомий 19 липня стріляв у громадську діячку, але не назвала її прізвище.

Правоохоронці розповіли, що 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

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"Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови", - говориться у повідомленні.

За даними поліції у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція щодо затримання зловмисника, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Пізніше очільник МВС Ігор Клименко підтвердив напад на Фаріон, який кваліфіковано "як замах на умисне вбивство". "Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя", - повідомив він.

За його словами, поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини.

Він закликав громадян надавати поліції будь-яку інформація про обставини скоєння цього злочину.

Оновлено о 23.07 Як повідомляє ZAXID.NET, керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець розповіла про стан Ірини Фаріон після замаху на неї. "Стан – критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень", – сказала лікарка.

У лікарні також уточнили, що видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, ушили її. Проте стан Ірини Фаріон нестабільний, у неї ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначається. Кулю видалити неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.

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