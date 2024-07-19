Фаріон померла у лікарні після замаху

Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.

Джерело: Садовий у Telegram, Національна поліція

Пряма мова: "Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям".

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Деталі: За його словами, громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив.

"Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!", - зазначив він.

Оновлено. У Національній поліції підтвердили, що поранена 19 липня у Львові Ірина Фаріон померла в лікарні від отриманих травм.

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"Злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", - говориться у повідомленні.

"Українська правда" висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлої.

Довідково: Ірина Дмитрівна Фаріон (нар. 29 квітня 1964, Львів, УРСР) — український мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014)[4], колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО "Свобода" (з 2005).

Як пише ZAXID.NET, упродовж 2013-2019 років Ірина Фаріон вела заснований нею телепроєкт "Велич особистості" на парламентському каналі "Рада". Його метою була популяризація знань про знакові постаті української історії, культури, політики. Усього вийшло 160 програм.

Також Фаріон була засновницею та авторкою телевізійного проєкту "Ген українців" (2019-2023) на львівському телеканалі НТА. Окрім того, вона вела два YouTube-канали Iryna Farion та Студія Фаріон, де вела проєкти "ПротиАнглізм", "ПолітОгляд" та "Курси з культури української мови".

Фаріон неодноразово робила скандальні заяви, зокрема, про "Пласт", про окупацію і руйнування Маріуполя росіянами тощо.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.

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