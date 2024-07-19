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Кубинці продовжують їхати на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ – Bloomberg

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 липня 2024, 22:38
Кубинці продовжують їхати на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ – Bloomberg
Ілюстративне фото Getty Images

Міжнародне агентство Bloomberg стверджує, що громадяни Куби продовжують виїжджати до Росії, щоб приєднатися до війни проти України, незважаючи на спроби уряду в Гавані припинити вербування.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназвану особу, знайому з цим питанням

Дослівно: "Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість тих, хто бере участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень, хоча точні дані важко встановити".

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Деталі: За даними джерела агентства, щедрі виплати, запропоновані російськими військовими, заманюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключенням електроенергії і нестачею продовольства в умовах економічної кризи, яка спричинила масову міграцію і вуличні протести.

Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як правитель РФ Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит агентства про коментарі. Представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запити про коментарі.

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Bloomberg нагадує, що Росія активізувала призов на військову службу всередині країни і за кордоном, намагаючись замінити величезну кількість військових, які загинули або були поранені під час бойових дій в Україні.

За західними оцінками, втрати Росії з початку вторгнення в лютому 2022 року сягають 500 000 осіб. Міністерство оборони Великої Британії заявило 12 липня, що Росія, можливо, втратила 70 000 вбитими і пораненими лише за останні два місяці.

Нагадаємо:

  • Росія вербує на війну в Україну громадян різних країн, у тому числі з найбідніших.
  • Зокрема, CNN на початку року повідомляло, що Росія завербувала для участі у війні проти України близько 15 тисяч громадян Непалу.
  • Також у липні індійські видання з посиланням на джерела повідомляли, що після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та правителя РФ Володимира Путіна, Росія вирішила звільнити всіх індійців, яких окупанти завербували для війни в Україні.

Теми: КубанайманціРосіявійна
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