Международное агентство Bloomberg утверждает, что граждане Кубы продолжают выезжать в Россию, чтобы присоединиться к войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване прекратить вербовку.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванное лицо, знакомое с этим вопросом

Дословно: "Добровольцы записываются через неофициальные каналы, и общее количество тех, кто участвует в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить".

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Детали: По данным источника агентства, щедрые выплаты, предложенные российскими военными, заманивают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который вызвал массовую миграцию и уличные протесты.

Некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как правитель РФ Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

Министерство обороны России не ответило на запрос агентства о комментариях. Представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запросы о комментариях.

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Bloomberg напоминает, что Россия активизировала призыв на военную службу внутри страны и за рубежом, пытаясь заменить огромное количество военных, которые погибли или были ранены во время боевых действий в Украине.

По западным оценкам, потери России с начала вторжения в феврале 2022 года достигают 500 000 человек. Министерство обороны Великобритании заявило 12 июля, что Россия, возможно, потеряла 70 000 убитыми и ранеными только за последние два месяца.

Напомним: