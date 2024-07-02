Військові частини вже поповнили більше 3 тисяч засуджених - ОГП
Вівторок, 2 липня 2024, 13:39
До військових частин Збройних сил прибула 3 тис. 171 особа з числа засуджених, звільнених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора
Дослівно: "Станом на 27 червня 2024 року суди задовольнили 3 тис. 424 клопотання відповідної категорії, до військової частини прибула 3 тис. 171 особа".
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У відомстві повідомили, що установи виконання покарань підготували 3 тис. 822 клопотання про звільнення засуджених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом.
3 тис. 632 зазначені клопотання вже направлено на розгляд судів, із яких 3424 задоволено.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 13 березня 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законодавчу ініціативу, покликану внести зміни до законодавства про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом в особливий період.
- 8 травня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.
- 29 травня у Мін'юсті повідомили, що перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.