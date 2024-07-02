Військові частини вже поповнили більше 3 тисяч засуджених - ОГП

До військових частин Збройних сил прибула 3 тис. 171 особа з числа засуджених, звільнених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Станом на 27 червня 2024 року суди задовольнили 3 тис. 424 клопотання відповідної категорії, до військової частини прибула 3 тис. 171 особа".

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У відомстві повідомили, що установи виконання покарань підготували 3 тис. 822 клопотання про звільнення засуджених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом.

3 тис. 632 зазначені клопотання вже направлено на розгляд судів, із яких 3424 задоволено.

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