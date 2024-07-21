З'явилися супутникові знімки російського аеродрому Міллерово, який атакували дрони
ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому Міллерово у Ростовській області після удару безпілотників: на них видно, що пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Аеродром дрони атакували в ніч на суботу.
На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий - на відкритій місцевості, а третій - там, де знаходився один зі складів паливно-мастильних матеріалів.
Супутникові знімки аеродрому Міллерово у Ростовській області після удару безпілотників pic.twitter.com/tdnLDxzzyE— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024
Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.
Нагадаємо:
- Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що нібито сили ППО РФ знищили 26 БпЛА, у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.