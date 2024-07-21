З'явилися супутникові знімки російського аеродрому Міллерово, який атакували дрони

ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому Міллерово у Ростовській області після удару безпілотників: на них видно, що пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Аеродром дрони атакували в ніч на суботу.

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На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий - на відкритій місцевості, а третій - там, де знаходився один зі складів паливно-мастильних матеріалів.

Супутникові знімки аеродрому Міллерово у Ростовській області після удару безпілотників pic.twitter.com/tdnLDxzzyE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

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