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З'явилися супутникові знімки російського аеродрому Міллерово, який атакували дрони

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 00:25
З'явилися супутникові знімки російського аеродрому Міллерово, який атакували дрони
Скриншот відео Радіо Свобода

ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому Міллерово у Ростовській області після удару безпілотників: на них видно, що пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Аеродром дрони атакували в ніч на суботу. 

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На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий - на відкритій місцевості, а третій - там, де знаходився один зі складів паливно-мастильних матеріалів.

ВІДЕО ДНЯ

Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

Нагадаємо: 

Теми: Росіябезпілотникивійна
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