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Появились спутниковые снимки аэродрома Миллерово, который атаковали дроны

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 июля 2024, 00:25
Появились спутниковые снимки аэродрома Миллерово, который атаковали дроны
Скриншот видео Радио Свобода

СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома Миллерово в Ростовской области после удара беспилотников: на них видно, что повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.

Источник: Радио Свобода

Детали:  Аэродром дроны атаковали в ночь на субботу. 

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На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара: как следует из данных сервиса Wikimapia, один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, второй - на открытой местности, а третий - там, где находился один из складов горюче-смазочных материалов.

Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты во время удара дронов не пострадали.

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Напомним:

  • Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что якобы силы ПВО РФ уничтожили 26 БпЛА, в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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