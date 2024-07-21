Появились спутниковые снимки аэродрома Миллерово, который атаковали дроны

СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома Миллерово в Ростовской области после удара беспилотников: на них видно, что повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.

Источник: Радио Свобода

Детали: Аэродром дроны атаковали в ночь на субботу.

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На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара: как следует из данных сервиса Wikimapia, один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, второй - на открытой местности, а третий - там, где находился один из складов горюче-смазочных материалов.

Супутникові знімки аеродрому Міллерово у Ростовській області після удару безпілотників pic.twitter.com/tdnLDxzzyE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024

Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты во время удара дронов не пострадали.

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