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З'явилися фотографії нового дрона, яким росіяни атакували Київ

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 01:16
З'явилися фотографії нового дрона, яким росіяни атакували Київ
Дрон невстановленого типу, який збили у Києві. Фото: Defense Express

У  ніч на суботу новий невідомий дрон атакував Київ: він рухався на дуже низькій висоті у 20-30 метрів і пройшов у офіційних повідомленнях, як "БПЛА невстановленого типу". 

Джерело: Defense Express

Деталі: З фотографії уламків невстановленого дрона видно, що він дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. 

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Дрон невстановленого типу, який збили у Києві. Фото:
Дрон невстановленого типу, який збили у Києві. Фото: Defense Express

Дослівно: "Більше того, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. А останнє прямо говорить, що скоріш за все, мова йде дрон камікадзе.

Також з власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю".

 
Дрон невстановленого типу та російський БпЛА ZALA 421-20, Фото: Defense Express

Ще деталі: Експерти зазначили, що безпілотник нагадує російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси. Але цей БПЛА належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті. Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі рештки цього дрона досліджують. Його можливості, особливості, а також виробник і компоненти з яких він зібраний будуть встановлені найближчим часом.

Теми: безпілотникиКиїв
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