Появились фотографии нового дрона, которым россияне атаковали Киев

В ночь на субботу новый неизвестный дрон атаковал Киев: он двигался на очень низкой высоте в 20-30 метров и прошел в официальных сообщениях, как "БПЛА неустановленного типа".

Источник: Defense Express

Детали: По фотографии обломков неустановленного дрона видно, что он действительно очень сильно отличается от Shahed-136.

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Дрон неустановленного типа, который сбили в Киеве. Фото: Defense Express

Дословно: "Более того, было уточнено, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров. А последнее прямо говорит, что скорее всего, речь идет дрон камикадзе.

Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого сбитого дрона. Учитывая их, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля".

Дрон неустановленного типа и русский БпЛА ZALA 421-20, Фото: Defense Express

Еще детали: Эксперты отметили, что беспилотник напоминает российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты. Но этот БПЛА относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на такой малой высоте. Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли еще производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании.

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Сейчас остатки этого дрона исследуют. Его возможности, особенности, а также производитель и компоненты из которых он собран будут установлены в ближайшее время.