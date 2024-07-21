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Джонсон оприлюднив мирний план для України, який може використати Трамп

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 02:49
Джонсон оприлюднив мирний план для України, який може використати Трамп
Борис Джонсон, фото: Getty Images

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який може "покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу". 

Джерело: Борис Джонсон у авторській колонці для Daily Mail

Пряма мова: "Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні - ред.) край - на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити".

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Деталі: На думку Джонсона, перший крок - це зміцнення руки Заходу і зміцнення України

Він вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

Джонсон підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО, і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання.

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Британський політик підкреслив, що українці мають понад мільйон людей зі зброєю, вже добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, "чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі".

За словами Джонсона, це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією з його ключових цілей.

Він також висловив думку, що очільник Росії Путін зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - тобто вторгнення - була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

Пряма мова: "Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО.

Але є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою.

Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну.

Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які мали вирішальне значення в битві за Київ у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії.

Якщо і коли він повернеться до влади, наприкінці цього року, у Трампа з'явиться величезний шанс - не просто виправити спадщину свого попередника, але й повести світ вперед. Дональд Трамп усвідомлює ризик: поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу.

З іншого боку, перемога України - за умови правильного використання - може прокласти шлях, як це не парадоксально, до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для всього світу".

Нагадаємо: 

  • 16 липня Джонсон зустрівся кандидатом у президенти США з Дональдом Трампом, вони обговорили Україну.
  • Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну та виступає за надання їй усієї необхідної допомоги.
  • Зокрема, у квітні він закликав західні країни відмовитись від обмежень на постачання Україні зброї, необхідної їй для перемоги над Росією в повномасштабній війні.

Теми: Борис ДжонсонТрамп
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