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Джонсон обнародовал мирный план для Украины, который может использовать Трамп

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 июля 2024, 02:49
Джонсон обнародовал мирный план для Украины, который может использовать Трамп
Борис Джонсон, фото: Getty Images

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который может "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада". 

Источник: Борис Джонсон в авторской колонке для Daily Mail

Прямая речь: "Я верю, что Трамп может положить ей (войне - ред.) конец - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать".

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Детали: По мнению Джонсона, первый шаг - это укрепление руки Запада и укрепление Украины. 

Он считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно - прекратить бюрократическую волокиту и проволочки; дать украинцам необходимые разрешения; а затем, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить сделку.

Джонсон подчеркнул, что Путину придется отступить по крайней мере до границ, предшествовавших вторжению в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желательной для скорейшего присоединения.

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Британский политик подчеркнул, что украинцы имеют более миллиона людей с оружием. Они уже хорошо привыкли работать с техникой НАТО и являются самой эффективной антироссийской силой в мире. Когда война закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе.

По словам Джонсона, это позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной обороны, что является одной из его ключевых целей.

Он также выразил мнение, что глава России Путин сможет заявить, что "специальная военная операция" - то есть вторжение - была успешной, и что он денацифицировал Украину. Для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.

Прямая речь: "Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО.

Но есть только один способ достичь такого результата - через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой.

Это означает поддержку украинцев до конца. Если бы Трамп был в Белом доме, я не думаю, что Путин был бы настолько безрассудным и преступным, чтобы вторгнуться в Украину.

Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые имели решающее значение в битве за Киев в 2022 году. Трамп уже имеет опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии.

Если и когда он вернется к власти, в конце этого года, у Трампа появится огромный шанс - не просто исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед. Дональд Трамп осознает риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира.

С другой стороны, победа Украины - при условии правильного использования - может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой для Америки и для всего мира".

Напомним: 

Темы: Борис ДжонсонТрамп
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