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ISW: Іспанія арештувала трьох російських хакерів-волонтерів, які мстили за підтримку України

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 03:58
ISW: Іспанія арештувала трьох російських хакерів-волонтерів, які мстили за підтримку України
ілюстрація: Pixabay

Іспанська влада заарештувала трьох осіб, звинувачених у проведенні кібератак у складі відомої проросійської хакерської групи, яка націлена на Україну та країни НАТО, що підтримують Україну. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Цивільна гвардія Іспанії оголосила 20 липня, що заарештувала трьох осіб у Манакорі, Балеарські острови, та провінції Андалусія за проведення хакерських атак типу DDoS, спрямованих на державні установи та стратегічні сектори країн, що підтримують Україну. Атаки відбулися після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Цивільна гвардія Іспанії зазначила, що хакери належать до російської "хактивістської" групи "NoName057(16)" і що вона продовжує розслідувати кілька версій для встановлення учасників кібератак. 

"NoName057(16)" - це проросійський кіберколектив, який виник у березні 2022 року і спочатку націлювався на українські урядові та медійні сайти, але згодом розширив свою діяльність, щоб націлитися на західні урядові, економічні та логістичні структури, в тому числі в країнах-членах НАТО. 

"NoName057(16)" покладається на волонтерів для проведення своїх кібератак і раніше опублікувала власний краудсорсинговий ботнет "DDoSia" разом з інструкціями російською та англійською мовами щодо використання DDoSia для проведення DDoS-атак. 

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"NoName057(16)" неодноразово наголошувала на своїй готовності співпрацювати з іншими кіберсуб'єктами, з якими вона поділяє "схожі цінності", і раніше співпрацювала з іншими відомими російськими кіберсуб'єктами - "Killnet", "XakNet Team" та "CyberArmyofRussia_Reborn". 

"У статті, опублікованій у вересні 2022 року і оновленій у квітні 2024 року, Mandiant Intelligence з помірною впевненістю стверджує, що "XakNet Team" і "CyberArmyofRussia_Reborn" координують операції зі спонсорованим Головним розвідувальним управлінням Росії (ГРУ) "Sandworm", або Advanced Persistent Threat (APT) 44, і що Killnet, ймовірно, також має "обмежені" зв'язки з російським ГРУ.

Ключові висновки ISW за 20 липня:

  • Президент України Володимир Зеленський 19 липня розмовляв з колишнім президентом США і кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом і обговорив питання припинення війни в Україні.
  • Українські безпілотники завдали удару по російському аеродрому в Ростовській області в ніч з 19 на 20 липня.
  • Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов і Міністерство оборони (МО) Росії продовжують використовувати зустрічі з афілійованими з Кремлем військовими блогерами, щоб спробувати реабілітувати імідж МО серед про-військових російських ультранаціоналістів і зобразити Бєлоусова як ефективного менеджера МО.
  • Російська влада, ймовірно, намагається посилити примусові заходи, спрямовані на те, щоб примусити мігрантів, яким загрожує депортація, йти на військову службу.
  • Іспанська влада заарештувала трьох осіб, звинувачених у проведенні кібератак у складі відомої проросійської хакерської групи, яка постійно націлена на Україну та країни НАТО, що підтримують Україну.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Сватового та Донецька.
  • Пов'язане з Кремлем ділове видання "Коммерсантъ" повідомило 19 липня, що через неякісні запчастини до двигунів п'ять транспортних літаків Міністерства оборони (МО) Росії Іл-76МД-90А були змушені приземлитися.

Теми: ISWхакериІспаніяРосія
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