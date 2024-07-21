ISW: Іспанія арештувала трьох російських хакерів-волонтерів, які мстили за підтримку України
Іспанська влада заарештувала трьох осіб, звинувачених у проведенні кібератак у складі відомої проросійської хакерської групи, яка націлена на Україну та країни НАТО, що підтримують Україну.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Цивільна гвардія Іспанії оголосила 20 липня, що заарештувала трьох осіб у Манакорі, Балеарські острови, та провінції Андалусія за проведення хакерських атак типу DDoS, спрямованих на державні установи та стратегічні сектори країн, що підтримують Україну. Атаки відбулися після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Цивільна гвардія Іспанії зазначила, що хакери належать до російської "хактивістської" групи "NoName057(16)" і що вона продовжує розслідувати кілька версій для встановлення учасників кібератак.
"NoName057(16)" - це проросійський кіберколектив, який виник у березні 2022 року і спочатку націлювався на українські урядові та медійні сайти, але згодом розширив свою діяльність, щоб націлитися на західні урядові, економічні та логістичні структури, в тому числі в країнах-членах НАТО.
"NoName057(16)" покладається на волонтерів для проведення своїх кібератак і раніше опублікувала власний краудсорсинговий ботнет "DDoSia" разом з інструкціями російською та англійською мовами щодо використання DDoSia для проведення DDoS-атак.
"NoName057(16)" неодноразово наголошувала на своїй готовності співпрацювати з іншими кіберсуб'єктами, з якими вона поділяє "схожі цінності", і раніше співпрацювала з іншими відомими російськими кіберсуб'єктами - "Killnet", "XakNet Team" та "CyberArmyofRussia_Reborn".
"У статті, опублікованій у вересні 2022 року і оновленій у квітні 2024 року, Mandiant Intelligence з помірною впевненістю стверджує, що "XakNet Team" і "CyberArmyofRussia_Reborn" координують операції зі спонсорованим Головним розвідувальним управлінням Росії (ГРУ) "Sandworm", або Advanced Persistent Threat (APT) 44, і що Killnet, ймовірно, також має "обмежені" зв'язки з російським ГРУ.
Ключові висновки ISW за 20 липня:
- Президент України Володимир Зеленський 19 липня розмовляв з колишнім президентом США і кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом і обговорив питання припинення війни в Україні.
- Українські безпілотники завдали удару по російському аеродрому в Ростовській області в ніч з 19 на 20 липня.
- Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов і Міністерство оборони (МО) Росії продовжують використовувати зустрічі з афілійованими з Кремлем військовими блогерами, щоб спробувати реабілітувати імідж МО серед про-військових російських ультранаціоналістів і зобразити Бєлоусова як ефективного менеджера МО.
- Російська влада, ймовірно, намагається посилити примусові заходи, спрямовані на те, щоб примусити мігрантів, яким загрожує депортація, йти на військову службу.
- Іспанська влада заарештувала трьох осіб, звинувачених у проведенні кібератак у складі відомої проросійської хакерської групи, яка постійно націлена на Україну та країни НАТО, що підтримують Україну.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Сватового та Донецька.
- Пов'язане з Кремлем ділове видання "Коммерсантъ" повідомило 19 липня, що через неякісні запчастини до двигунів п'ять транспортних літаків Міністерства оборони (МО) Росії Іл-76МД-90А були змушені приземлитися.