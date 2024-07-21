Испания арестовала трех российских хакеров-волонтеров, которые мстили за поддержку Украины
Испанские власти арестовали трех человек, обвиняемых в проведении кибератак в составе известной пророссийской хакерской группы, которая нацелена на Украину и страны НАТО, поддерживающие Украину.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Гражданская гвардия Испании объявила 20 июля, что арестовала трех человек в Манакоре, Балеарские острова, и провинции Андалусия за проведение хакерских атак типа DDoS, направленных на государственные учреждения и стратегические сектора стран, поддерживающих Украину. Атаки произошли после начала полномасштабного вторжения России.
Гражданская гвардия Испании отметила, что хакеры принадлежат к российской "хактивистской" группе "NoName057(16)" и что она продолжает расследовать несколько версий для установления участников кибератак.
"NoName057(16)" - это пророссийский киберколлектив, который возник в марте 2022 года и сначала нацеливался на украинские правительственные и медийные сайты, но впоследствии расширил свою деятельность, чтобы нацелиться на западные правительственные, экономические и логистические структуры, в том числе в странах-членах НАТО.
"NoName057(16)" полагается на волонтеров для проведения своих кибератак и ранее опубликовала собственный краудсорсинговый ботнет „DDoSia" вместе с инструкциями на русском и английском языках по использованию DDoSia для проведения DDoS-атак.
"NoName057(16)" неоднократно подчеркивала свою готовность сотрудничать с другими киберсубъектами, с которыми она разделяет „схожие ценности", и ранее сотрудничала с другими известными российскими киберсубъектами - „Killnet", „XakNet Team" и „CyberArmyofRussia_Reborn".
"В статье, опубликованной в сентябре 2022 года и обновленной в апреле 2024 года, Mandiant Intelligence с умеренной уверенностью утверждает, что "XakNet Team" и "CyberArmyofRussia_Reborn" координируют операции со спонсируемым Главным разведывательным управлением России (ГРУ) "Sandworm", или Advanced Persistent Threat (APT) 44, и что Killnet, вероятно, также имеет "ограниченные" связи с российским ГРУ.
Ключевые выводы ISW за 20 июля:
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля разговаривал с бывшим президентом США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и обсудил вопрос прекращения войны в Украине.
- Украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в Ростовской области в ночь с 19 на 20 июля.
- Министр обороны России Андрей Белоусов и Министерство обороны (МО) России продолжают использовать встречи с аффилированными с Кремлем военными блогерами, чтобы попытаться реабилитировать имидж МО среди про-военных российских ультранационалистов и изобразить Белоусова как эффективного менеджера МО.
- Российские власти, вероятно, пытаются усилить принудительные меры, направленные на то, чтобы заставить мигрантов, которым грозит депортация, идти на военную службу.
- Испанские власти арестовали трех человек, обвиняемых в проведении кибератак в составе известной пророссийской хакерской группы, которая постоянно нацелена на Украину и страны НАТО, поддерживающие Украину.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Сватово и Донецка.
- Связанное с Кремлем деловое издание "Коммерсантъ" сообщило 19 июля, что из-за некачественных запчастей к двигателям пять транспортных самолетов Министерства обороны (МО) России Ил-76МД-90А были вынуждены приземлиться.