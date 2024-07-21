Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Испания арестовала трех российских хакеров-волонтеров, которые мстили за поддержку Украины

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 июля 2024, 03:58
Испания арестовала трех российских хакеров-волонтеров, которые мстили за поддержку Украины
иллюстрация: Pixabay

Испанские власти арестовали трех человек, обвиняемых в проведении кибератак в составе известной пророссийской хакерской группы, которая нацелена на Украину и страны НАТО, поддерживающие Украину. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Гражданская гвардия Испании объявила 20 июля, что арестовала трех человек в Манакоре, Балеарские острова, и провинции Андалусия за проведение хакерских атак типа DDoS, направленных на государственные учреждения и стратегические сектора стран, поддерживающих Украину. Атаки произошли после начала полномасштабного вторжения России.

Реклама:

Гражданская гвардия Испании отметила, что хакеры принадлежат к российской "хактивистской" группе "NoName057(16)" и что она продолжает расследовать несколько версий для установления участников кибератак. 

"NoName057(16)" - это пророссийский киберколлектив, который возник в марте 2022 года и сначала нацеливался на украинские правительственные и медийные сайты, но впоследствии расширил свою деятельность, чтобы нацелиться на западные правительственные, экономические и логистические структуры, в том числе в странах-членах НАТО. 

"NoName057(16)" полагается на волонтеров для проведения своих кибератак и ранее опубликовала собственный краудсорсинговый ботнет „DDoSia" вместе с инструкциями на русском и английском языках по использованию DDoSia для проведения DDoS-атак. 

ВИДЕО ДНЯ

"NoName057(16)" неоднократно подчеркивала свою готовность сотрудничать с другими киберсубъектами, с которыми она разделяет „схожие ценности", и ранее сотрудничала с другими известными российскими киберсубъектами - „Killnet", „XakNet Team" и „CyberArmyofRussia_Reborn". 

"В статье, опубликованной в сентябре 2022 года и обновленной в апреле 2024 года, Mandiant Intelligence с умеренной уверенностью утверждает, что "XakNet Team" и "CyberArmyofRussia_Reborn" координируют операции со спонсируемым Главным разведывательным управлением России (ГРУ) "Sandworm", или Advanced Persistent Threat (APT) 44, и что Killnet, вероятно, также имеет "ограниченные" связи с российским ГРУ.

Ключевые выводы ISW за 20 июля:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля разговаривал с бывшим президентом США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и обсудил вопрос прекращения войны в Украине.
  • Украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в Ростовской области в ночь с 19 на 20 июля.
  • Министр обороны России Андрей Белоусов и Министерство обороны (МО) России продолжают использовать встречи с аффилированными с Кремлем военными блогерами, чтобы попытаться реабилитировать имидж МО среди про-военных российских ультранационалистов и изобразить Белоусова как эффективного менеджера МО.
  • Российские власти, вероятно, пытаются усилить принудительные меры, направленные на то, чтобы заставить мигрантов, которым грозит депортация, идти на военную службу.
  • Испанские власти арестовали трех человек, обвиняемых в проведении кибератак в составе известной пророссийской хакерской группы, которая постоянно нацелена на Украину и страны НАТО, поддерживающие Украину.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Сватово и Донецка.
  • Связанное с Кремлем деловое издание "Коммерсантъ" сообщило 19 июля, что из-за некачественных запчастей к двигателям пять транспортных самолетов Министерства обороны (МО) России Ил-76МД-90А были вынуждены приземлиться.

Темы: ISWхакерыИспанияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
ISW
Кремль углубляет цензуру российских соцсетей – ISW
Кремль расширяет географию "евразийской системы безопасности" – ISW
ISW: Российские СМИ готовят общественность к длительной войне
Последние новости
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
17:56
Франция и Германия осудили удар по Голанским высотам, призвали к деэскалации
Все новости...
Реклама:
Реклама: