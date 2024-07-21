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Київщина: через уламки дронів пошкоджені будинки та горіла трава

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 09:35
Київщина: через уламки дронів пошкоджені будинки та горіла трава
GETTY IMAGES

Вночі Київщина була атакована ударними дронами ворога – влучань немає, але була пожежа трав’яного настилу та незначні пошкодження.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: За даними влади, влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає, постраждалі відсутні.

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Водночас на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків "Шахедів"..

Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля.

Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Усі БпЛА противника, що прямували на Київ, були знищені силами та засобами ППО на підступах до міста.

Теми: Київська областьШахед
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