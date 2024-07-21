КМВА: ППО знищила всі російські дрони, що прямували на Київ
Усі БпЛА противника, що прямували на Київ, були знищені силами та засобами ППО на підступах до міста. У Києві без руйнувань та потерпілих.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram
Деталі: Він також зазначив, що за останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами.
Пряма мова: "Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО.
Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе".
Нагадаємо:
- У ніч на неділю, під час повітряної тривоги через атаку російських безпілотників, у Київській області та на підступах до столиці працювала протиповітряна оборона.