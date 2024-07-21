Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

КМВА: ППО знищила всі російські дрони, що прямували на Київ

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 05:49
КМВА: ППО знищила всі російські дрони, що прямували на Київ
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Усі БпЛА противника, що прямували на Київ, були знищені силами та засобами ППО на підступах до міста. У Києві без руйнувань та потерпілих. 

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: Він також зазначив, що за останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами. 

Реклама:

Пряма мова: "Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО. 

Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КиївППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
З'явилися супутникові знімки російського аеродрому Міллерово, який атакували дрони
З'явилися фотографії нового дрона, яким росіяни атакували Київ
Росіяни за дві доби окупували село Прогрес на Донеччині
ISW: Іспанія арештувала трьох російських хакерів-волонтерів, які мстили за підтримку України
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: