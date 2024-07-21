Киевщина: из-за обломков дронов повреждены дома и горела трава
Воскресенье, 21 июля 2024, 09:35
Ночью Киевщина была атакована ударными дронами врага - попаданий нет, но был пожар травяного настила и незначительные повреждения.
Источник: Киевская ОВА
Детали: По данным властей, попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, пострадавшие отсутствуют.
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В то же время на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков "Шахедов".
Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.
Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила.
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Напомним: Все БпЛА противника, направлявшиеся на Киев, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах к городу.