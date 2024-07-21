Киевщина: из-за обломков дронов повреждены дома и горела трава

Ночью Киевщина была атакована ударными дронами врага - попаданий нет, но был пожар травяного настила и незначительные повреждения.

Источник: Киевская ОВА

Детали: По данным властей, попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, пострадавшие отсутствуют.

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В то же время на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков "Шахедов".

Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.

Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила.

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Напомним: Все БпЛА противника, направлявшиеся на Киев, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах к городу.