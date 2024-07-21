Зеленський про ідею Трампа швидко завершити війну: Питання в тому, хто платитиме

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на ідею кандидата у президенти США Дональда Трампа про завершення війни за 24 години, заявивши, що Україна не погодиться "просто зупинитися і все забути".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю BBC

Пряма мова Зеленського: "Усі будуть щасливіші, якщо одна людина в світі, нехай це буде Дональд Трамп, зможе зупинити у світі. Питання у тому, якою ціною і хто платитиме.

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Я не маю на увазі, що він змусить нас платити. Але якщо ви хочете зробити це за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас це зробити.

Тому що зрозуміло, як це зробити – це означає просто зупинитися і віддати, й забути. Без санкцій, Путін забере територію, створить перемогу для свого суспільства та світу.

Ніхто не сяде у в’язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу.

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Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити.

Тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю. Росіяни вбили стільки людей, як це забути? І ми не пробачимо цього".

Деталі: Зеленський відреагував на висловлювання республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп хоче бачити своїм віцепрезидентом – як тому байдуже, що робиться в Україні, допустивши, що американець може насправді не розуміти, що відбувається в Україні.

Але український лідер запевнив, що якщо у США після виборів прийде нова команда, він готовий працювати і з нею, "не боячись важкої праці".

Нагадаємо: Мер Києва Віталій Кличко заявив, що найближчі місяці президент Володимир Зеленський має ухвалити важкі рішення, які в будь-якому разі можуть призвести до політичного самогубства. А у разі територіального компромісу з Росією доведеться запустити референдум, вважає міський голова.