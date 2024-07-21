Зеленский об идее Трампа быстро завершить войну: Вопрос в том, кто будет платить

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на идею кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа, заявив, что Украина не согласится "просто остановиться и все забыть".

Источник: Зеленский в интервью BBC

Прямая речь Зеленского: "Все будут счастливее, если один человек в мире, пусть это будет Дональд Трамп, сможет остановить в мире. Вопрос в том, какой ценой и кто будет платить.

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Я не имею в виду, что он заставит нас платить. Но если вы хотите сделать это за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас это сделать.

Потому что понятно, как это сделать - это означает просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций, Путин заберет территорию, создаст победу для своего общества и мира.

Никто не сядет в тюрьму, никакой ответственности, никакого трибунала.

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Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда. И не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать.

Потому что речь идет не об одном президенте или десяти людях, речь идет о нации. Россияне убили столько людей, как это забыть? И мы не простим этого".

Детали: Зеленский отреагировал на высказывание республиканца Джей Ди Вэнса, которого Трамп хочет видеть своим вице-президентом - как тому безразлично, что делается в Украине, допустив, что американец может на самом деле не понимать, что происходит в Украине.

Но украинский лидер заверил, что если в США после выборов придет новая команда, он готов работать и с ней, "не боясь тяжелого труда".

Напомним: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие месяцы президент Владимир Зеленский должен принять тяжелые решения, которые в любом случае могут привести к политическому самоубийству. А в случае территориального компромисса с Россией придется запустить референдум, считает городской голова.