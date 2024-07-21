Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский об идее Трампа быстро завершить войну: Вопрос в том, кто будет платить

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 15:46
Зеленский об идее Трампа быстро завершить войну: Вопрос в том, кто будет платить
фото: ОП

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на идею кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа, заявив, что Украина не согласится "просто остановиться и все забыть".

Источник: Зеленский в интервью BBC

Прямая речь Зеленского: "Все будут счастливее, если один человек в мире, пусть это будет Дональд Трамп, сможет остановить в мире. Вопрос в том, какой ценой и кто будет платить.

Реклама:

Я не имею в виду, что он заставит нас платить. Но если вы хотите сделать это за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас это сделать.

Потому что понятно, как это сделать - это означает просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций, Путин заберет территорию, создаст победу для своего общества и мира.

Никто не сядет в тюрьму, никакой ответственности, никакого трибунала.

ВИДЕО ДНЯ

Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда. И не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать.

Потому что речь идет не об одном президенте или десяти людях, речь идет о нации. Россияне убили столько людей, как это забыть? И мы не простим этого".

Детали: Зеленский отреагировал на высказывание республиканца Джей Ди Вэнса, которого Трамп хочет видеть своим вице-президентом - как тому безразлично, что делается в Украине, допустив, что американец может на самом деле не понимать, что происходит в Украине.

Но украинский лидер заверил, что если в США после выборов придет новая команда, он готов работать и с ней, "не боясь тяжелого труда".

Напомним: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие месяцы президент Владимир Зеленский должен принять тяжелые решения, которые в любом случае могут привести к политическому самоубийству. А в случае территориального компромисса с Россией придется запустить референдум, считает городской голова.

Темы: ЗеленскийТрампПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго

Харрис на встрече с Нетаньяху: Я не буду молчать о страданиях в Секторе Газа

ISW проанализировал российский штурм: командование не усвоило уроки

Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады

Кулеба: Мы получили четкий сигнал, что Китай работает над решением войны

В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил, что россияне потеряли 20 тысяч убитыми на Харьковщине
Зеленский о потерях защитников: Изменения каждый день, и меньше не становится
Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ
Последние новости
09:36
Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ
09:25
Россияне за сутки убили двух жителей Донетчины, еще 4 ранены
09:07
объясняемВсе, что нужно знать об Олимпийских играх 2024
08:48
Трамп уже не хочет планировать дебаты с Харрис, пока она не официальный кандидат
08:24
На фронте почти 150 боевых столкновений: 43 атаки россияне направили на Покровское направление
08:01
Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго
07:46
Воздушные силы сбили 20 из 22 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:38
ВСУ за сутки отминусовали 950 оккупантов и 200 единиц вражеской техники
07:07
Михаил Романчук будет вторым знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады
07:03
Израиль на пять месяцев отложил введение платных электронных виз для украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: