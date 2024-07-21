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Зеленський: Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 17:16
Зеленський: Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не погодиться" на війну, яка триватиме ще довгі роки, але, якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС

Деталі: Журналіст запитав, чи буде Зеленський і далі перебувати на посаді президента, якщо війна в Україні триватиме 10 років, адже критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією.

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Пряма мова Зеленського: "По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо реально. Це перше.

Тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще в рази. Це не можна допустити. Це друге.

Третє – я з задоволенням провів би вибори, якби можна було. І якщо війна буде затягуватися (ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася), але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно, бо це зміни Конституції України. Конституцію не можна міняти в час війни, проводити вибори в час воєнного стану не можна".

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Більше деталей: На питання, чи може він дійти до точки, коли потрібно буде передати повноваження комусь іншому, Зеленський відповів ствердно, але додав, що це станеться "після війни".

Президент також підкреслив, що потрібно закінчити війну й покінчити з правителем РФ Володимиром Путіним.

"Ми маємо завершити її (війну – ред.) й маємо покінчити з ним, це дуже важливо для нашого народу і нашої держави", - сказав він. На уточнююче питання, чи говорить він про Путіна, Зеленський відповів: "Так".

Що передувало: У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів щодо припинення війни.

Теми: Зеленськийвійна
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