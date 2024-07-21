Зеленський: Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років

Президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не погодиться" на війну, яка триватиме ще довгі роки, але, якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС

Деталі: Журналіст запитав, чи буде Зеленський і далі перебувати на посаді президента, якщо війна в Україні триватиме 10 років, адже критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією.

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Пряма мова Зеленського: "По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо реально. Це перше.

Тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще в рази. Це не можна допустити. Це друге.

Третє – я з задоволенням провів би вибори, якби можна було. І якщо війна буде затягуватися (ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася), але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно, бо це зміни Конституції України. Конституцію не можна міняти в час війни, проводити вибори в час воєнного стану не можна".

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Більше деталей: На питання, чи може він дійти до точки, коли потрібно буде передати повноваження комусь іншому, Зеленський відповів ствердно, але додав, що це станеться "після війни".

Президент також підкреслив, що потрібно закінчити війну й покінчити з правителем РФ Володимиром Путіним.

"Ми маємо завершити її (війну – ред.) й маємо покінчити з ним, це дуже важливо для нашого народу і нашої держави", - сказав він. На уточнююче питання, чи говорить він про Путіна, Зеленський відповів: "Так".

Що передувало: У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів щодо припинення війни.