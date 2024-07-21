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Зеленский: Никто не согласится на войну, которая продлится еще 10 лет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 июля 2024, 17:16
Зеленский: Никто не согласится на войну, которая продлится еще 10 лет
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что "никто не согласится" на войну, которая продлится еще долгие годы, но, если война все же затянется, Украина будет искать решение для проведения выборов.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Детали: Журналист спросил, будет ли Зеленский и дальше находиться на посту президента, если война в Украине продлится 10 лет, ведь критики могут сказать, что Украина в таком случае не является демократией.

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Прямая речь Зеленского: "Во-первых, никто не согласится на войну, которая будет идти еще 10 лет или долгие годы. Это очень сложно. Миру сложно, всем сложно. И я думаю, что это невозможно реально. Это первое.

Тогда будет много жертв. И так много, а будет еще в разы. Это нельзя допустить. Это второе.

Третье – я с удовольствием провел бы выборы, если бы можно было. И если война будет затягиваться (еще раз говорю, мы со своей стороны будем делать все, чтобы она не затянулась), но если она будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно, потому что это изменения Конституции Украины. Конституцию нельзя менять во время войны, проводить выборы во время военного положения нельзя".

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Больше деталей: На вопрос, может ли он дойти до точки, когда нужно будет передать полномочия кому-то другому, Зеленский ответил утвердительно, но добавил, что это произойдет "после войны".

Президент также подчеркнул, что нужно закончить войну и покончить с правителем РФ Владимиром Путиным.

"Мы должны завершить ее (войну – ред.) и должны покончить с ним, это очень важно для нашего народа и нашего государства", – сказал он. На уточняющий вопрос, говорит ли он о Путине, Зеленский ответил: "Да".

Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров о прекращении войны.

Темы: Зеленскийвойна
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