Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів щодо припинення війни.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС

Деталі: Видання зазначає, що, на думку Зеленського, весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

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Пряма мова: "Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти".

Деталі: Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

Пряма мова: "Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання".

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Деталі: Зеленський в інтерв'ю також сказав про передбачуваний час його відставки з посади президента.

"…не раніше, ніж закінчиться війна", – сказав він.

Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час як вимоги Росії є порушенням міжнародного права.

44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії настав, водночас 35% переконані, що це не так. Разом з тим абсолютна більшість опитаних не згодні з умовами керівника Росії Володимира Путіна.