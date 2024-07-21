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Ексміністр Дагестану здійснив спробу самогубства в московському СІЗО – росЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 18:42
Ексміністр Дагестану здійснив спробу самогубства в московському СІЗО – росЗМІ
Магомед Магомедов, фото: Адміністрація міського округу Кизилюрт

Колишній міністр спорту Дагестану Магомед Магомедов намагався накласти на себе руки в СІЗО "Матросская тишина" в Москві, його госпіталізували.

Джерело: російське видання "Коммерсантъ", "Медуза", пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: За даними "Коммерсанта", Магомедов спробував накласти на себе руки в ніч на 20 липня.

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Вранці охорона слідчого ізолятора виявила ексміністра з множинними ранами.

Чоловіка госпіталізували в НДІ Скліфосовського. Лікарі оцінюють стан Магомедова як середнього ступеня тяжкості.

Як повідомили РИА Новости в силових структурах, Магомедов завдав собі каліцтва в СІЗО, загрози його життю немає.

ВІДЕО ДНЯ

67-річного Магомеда Магомедова заарештували в жовтні 2023 року. Йому інкримінують багатомільйонну розтрату бюджетних коштів (ч. 4 ст. 160 КК РФ). Справа стосовно Магомедова пов'язана з діяльністю на посаді глави мінспорту регіону, яким він був із 2012 до 2021 року.

Як зазначає "Медуза" з посиланням на дагестанську газету "Черновик", Магомедова також обвинувачують за статтями про вбивство двох і більше осіб та незаконний обіг зброї. Слідство вважає, що Магомедов і його спільники в серпні 2006 року вбили бізнесмена з Кизилюрта Мірзу Сіражудінова і його неповнолітнього сина.

Теми: РосіяСІЗО
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