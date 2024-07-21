Экс-министр Дагестана совершил попытку самоубийства в московском СИЗО – росСМИ

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов пытался совершить самоубийство в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, его госпитализировали.

Источник: российское издание "Коммерсантъ", "Медуза", пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: По данным "Коммерсанта", Магомедов попытался покончить с собой в ночь на 20 июля.

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Утром охрана следственного изолятора обнаружила экс-министра с множественными ранами.

Мужчину госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают состояние Магомедова как средней степени тяжести.

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, Магомедов нанес себе увечья в СИЗО, угрозы его жизни нет.

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67-летний Магомед Магомедов был арестован в октябре 2023 года. Ему инкриминируется многомиллионная растрата бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело в отношении Магомедова связано с деятельностью на посту главы минспорта региона, которым он был с 2012 по 2021 год.

Как отмечает "Медуза" со ссылкой на дагестанскую газету "Черновик", Магомедова также обвиняют по статьям об убийстве двух и более человек и незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Магомедов и его сообщники в августе 2006 года убили бизнесмена из Кизилюрта Мирзу Сиражудинова и его несовершеннолетнего сына.